台南七股鹽灘地首見小燕鷗育雛 鳥友發動守護

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近日有鳥友在台南市七股區一處廢棄鹽灘地發現小燕鷗築巢育雛成功，幼鳥模樣相當可愛。（黃永豐提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月13日

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）近日有鳥友在台南市七股區一處廢棄鹽灘地發現小燕鷗築巢育雛成功，台南市生態保育學會指出，這是首次在七股區發現小燕鷗繁殖，除發動志工守護避免干擾，也暫不公布詳細地點。

台南市生態保育學會副總幹事黃永豐今天告訴中央社記者，這是首次在七股區廢棄鹽灘地發現小燕鷗築巢育雛，共有約20幾對，發現後每天都有熱血志工輪流守護，攝影家王素滿、李進裕協助拍攝觀察，目前幼鳥已經快離巢了，為避免干擾，暫不公布棲地詳細地點。

依據海洋保育署官網「台灣百種海洋動物圖鑑」資料，小燕鷗為野生動物保育法列名的珍貴稀有野生動物，目前台灣本島在蘭陽溪口、桃園沿海、彰化崙尾及嘉義布袋等有穩定繁殖族群，澎湖、金門也有族群繁殖紀錄，小燕鷗在海岸繁殖區常受人類、遊蕩犬隻和工程施工等因素影響，是主要威脅。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，小燕鷗是台灣最小的鷗科鳥類，在台灣終年可見，常在海岸、河口、沼澤、魚塭及鹽田等濕地環境活動，每年4至7月為繁殖期，偏好在海岸開闊砂礫地築巢，每巢會有1至3枚卵，由雌雄鳥輪流孵蛋、育雛。

邱仁武指出，先前在台灣本島有宜蘭南澳鄉南溪出海口、新竹、高屏溪口、桃園竹圍漁港、彰濱海岸、雲林濁水溪、台東知本、花蓮溪口發現小燕鷗築巢育雛，七股沿海是第9處發現地點。

邱仁武表示，前往守護巢位的志工發現小燕鷗育雛成功，都感到相當振奮，而幼鳥近日在廢棄鹽灘上跑跳玩耍，等待親鳥餵食，模樣相當可愛。

邱仁武強調，小燕鷗喜愛在河岸、河口、沼澤及鹽田等濕地活動，但繁殖地點易受干擾，期望社會能更關注濕地環境保護，提供更安全友善棲地。（編輯：黃世雅）1110613