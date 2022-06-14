嚮往帥氣制服 呂芃蒔成金門首名全國模範女警

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（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）嚮往穿上帥氣警察制服而從警的呂芃蒔，不但如願成為「波麗士大人」，且在不到7年時間榮獲全國模範警察，更是金門縣警局首名女性全國模範警察，今天接受縣長楊鎮浯表揚。

慶祝6月15日警察節，金門縣警察局原計劃10日舉行慶祝大會，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻而取消；但為了表彰績優人員及協勤民力、志工優異表現，今天在縣警局4樓多媒體視聽室，利用局務會報時段，由金門縣長楊鎮浯及議長洪允典頒獎。

受獎者中，倍受矚目的是縣刑警大隊偵查佐呂芃蒔。警局表示，43歲的呂芃蒔，家住金門縣金湖鎮庵邊，原在國立金門大學擔任行政人員，因嚮往穿上帥氣的警察制服，且認為警察工作是為地區治安提供最直接的貢獻，民國103年她考上警察特考，圓夢成為「波麗士大人」。

金門縣警局長廖高江表示，呂芃蒔雖然從警不滿7年，但偵破多起大型假投資及博奕詐欺機房、選舉罷免法、商標法、販賣第1及第2級毒品等案件，工作表現優異；從全國44個警察機關、7萬多名員警中脫穎而出，當選全國僅28名模範警察的殊榮，且是金門縣警局首名女性全國模範警察，十分難得。

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呂芃蒔受訪表示，自覺資淺，不是最出色的員警，爭取到這份殊榮，真的是受寵若驚。她說，從準備考試開始，歷經保四總隊實務訓練、北市萬華分局，直到3年前調回家鄉，一路上遇到了許多貴人，讓她在工作上能盡情揮灑，不斷歷練成長，才能得到肯定。

大會同時表揚資深和績優警察代表，其中，金城分局警員蔡宗翰曾任台北市警察局刑警大隊小隊長。縣警局表示，蔡宗翰因來金門旅遊而愛上金門，5年前請調來此，帶著妻女舉家跨海成為金門「新住民」。對於這次獲獎，他說，要把榮耀歸給分局所有同事。（編輯：郭諭儒）1110614