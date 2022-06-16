中市遠距教學延長至6/30 期末採多元評量方式

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（中央社記者蘇木春台中16日電）台中市政府今天宣布，台中疫情仍處高原期，尚未趨緩，考量孩童防護力，台中市高中以下學校遠距教學，將再延長至30日，期末評量則比照去年三級警戒，改採多元評量方式。

中市府今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情指揮中心線上防疫記者會，台中市長盧秀燕在會中表示，台中市新增9523例本土確診個案。

盧秀燕說明，考量台中市疫情仍處於高原期，7至18歲學生的確診人數仍多，可能會造成反覆停復課的情形，且國小疫苗10日施打完畢，抗體需14天生成。

盧秀燕說，為避免孩童在校園群聚而確診，台中市高中以下學校，20日至30日維持線上教學到學期末，公幼也暫停實體課程至學期末，私幼則開放與家長協商決定停課與否。

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盧秀燕也提醒，若孩子選擇在校園接種疫苗，到校接種疫苗仍照常進行，不受影響。至於期末評量，比照去年三級警戒，改採多元評量方式，但若涉有全國升學考試，需要實體考試成績，則授權各校在加強防疫措施的前提下進行。

至於家長若無法照顧子女，盧秀燕說，家長還是可以將子女送到學校、幼兒園及課照中心照顧，學校、幼兒園及課照中心，必須提供基本照顧服務，並正常供餐。（編輯：謝雅竹）1110616