北市規劃擴大台灣燈會範圍 追加預算遭議會暫擱

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（中央社記者劉建邦台北16日電）北市府規劃擴大明年台灣燈會範圍，編列追加預算送北市議會審議，議員游淑慧質疑，市府規劃擴大燈會範圍卻只編電力預算，認為不完善，要求提供詳細資料，追加預算先暫擱。

台北市議會教育委員會今天審議台北市政府追加預算等案，北市府觀光傳播局針對明年在台北舉辦台灣燈會，追加新台幣8494萬元預算，主要是評估因燈會納入東區商圈，增加燈區範圍，有設置電力及整治場地需求。

國民黨籍市議員游淑慧質詢，北市府規劃擴大台灣燈會範圍，卻只編列電力設施預算，未考慮如燈飾不夠等細節，要求提供詳細資料，暫擱追加預算。

台北市觀傳局長劉奕霆指出，參考其他城市辦理燈會預算約5億元，北市府編列台灣燈會總預算未變，且屆時可能會有民間企業贊助，所以僅針對設置電力等部分編列追加預算。

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觀傳局事後說明，去年底編列台灣燈會總預算為5億元，市長柯文哲盼藉台灣燈會振興商圈，才把東區商圈納入燈區範圍，場域從原本95公頃，擴大為180公頃，因範圍擴大，有電力設置及整治場地需求，才編列追加8494萬元預算，後續將提供相關詳細資料給議會。

觀傳局表示，台灣燈會將於明年2月5日至19日在台北市舉辦，以「光、源、未來」為主題，範圍包含忠孝東路涵蓋東區商圈，串聯國父紀念館、松山文創園區、台北大巨蛋、信義商圈、四四南村，規劃1座主燈、6座副燈；中央燈區預計今年11月進場，地方燈區則在12月進場。（編輯：李亨山）1110616