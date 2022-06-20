兩岸山海情、澎湖科大通識成果展 各採線上吸睛

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（中央社澎湖縣20日電）因應COVID-19疫情，「彩雲南．澎湖灣」兩岸民俗風情攝影展與澎湖科技大學「雛．菊」通識課程聯合成果展，今天分別透過網路視訊展出，不減作品呈現的精彩與感動，還另有一番特色。

澎湖科大通識教育中心主任鍾怡慧接受媒體採訪表示，通識課程線上聯合成果展今年以「雛．菊」為主題，今天起至24日開放線上參觀，展出有影像手札、影像敘事、文學創作、澎湖傳統飲食文化遺產與多媒體影音等100件作品。

鍾怡慧指出，「雛．菊」聯合作品展藉由不同網路平台的整合，讓作品以數位化方式完整呈現，雖然與實體成果展出的形式不同，但絲毫不減作品呈現的精彩與感動，更能細細品味創作的作品。

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「彩雲南．澎湖灣」兩岸民俗風情攝影展今天也同步在湖西公所展出，透過網路與直播方式同步呈現100餘幅作品，多角度地展現澎湖的美、中國雲南大理的麗，感受兩地山海景觀之美，兩地現場還有雲南札染文化與澎湖沙畫同步展出。

澎湖湖西鄉長吳政杰致詞表示，「彩雲南．澎湖灣」民俗風情攝影展，透過兩岸交流促成，感謝有這樣的機會，透過直播聯展，讓展出是以海為路的開端，由點線面的連結創造美好可期待結果，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩後，雙邊能有更多實際體驗與交流合作。（編輯：戴光育）1110620