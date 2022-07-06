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台南芒果評鑑結果出爐 市府籲訂購趁早

2022/7/6 16:33（7/6 16:46 更新）
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2022台南市愛文芒果評鑑比賽6日在走馬瀨農場進行評選，共49名農民參賽，評選委員都是在芒果產業享有盛名的學者或專家，最後評選出特等獎1名、優等獎3名、良等獎8名。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月6日
2022台南市愛文芒果評鑑比賽6日在走馬瀨農場進行評選，共49名農民參賽，評選委員都是在芒果產業享有盛名的學者或專家，最後評選出特等獎1名、優等獎3名、良等獎8名。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月6日
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（中央社記者楊思瑞台南6日電）2022年台南市愛文芒果評鑑比賽今天在走馬瀨農場進行評選，最終評選出楠西區農民康英滄獲得特等獎，市府指出，今年台南芒果產量大減，希望喜愛芒果的消費者及早訂購。

台南市政府農業局發布新聞稿指出，此次評鑑共有49名農民參賽，都是種植芒果相當有經驗的業者，評選委員也都是在芒果產業享有盛名的學者或專家，最後評選出特等獎1名、優等獎3名、良等獎8名。

台南市農業局長李建裕表示，台南市芒果種植面積約6951公頃，全台灣約有一半芒果種植在台南，以楠西區、南化區、玉井區、官田區、大內區及左鎮區種植最多，本次比賽是以最大宗的愛文芒果來評選，愛文芒果相較於其他品種有甜度高、肉質細膩、香氣濃郁等特點，極受消費者喜愛。

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李建裕指出，今年雖然芒果產量較少，但辦理競賽是對辛苦種植的農民表示最大敬意，也提供消費者直接向農民訂購的參考，由於數量有限，喜愛芒果的消費者動作要快。

南化區農會供銷部主任林妙告訴中央社記者，今年農會分級包裝場到貨數量大約僅往年同期的2成，價格也上漲不少，一級品收購價可達每公斤新台幣160元，是6年來的最高價位，初估南化區愛文芒果至今已採收約5成，運銷作業預計持續到7月下旬，消費者可把握時間訂購。（編輯：謝雅竹）1110706

台南市農業局6日指出，今年芒果產量大減，南化區農會啟動運銷作業以來，至今到貨量約僅往年同期2成，價格也上漲不少。中央社記者楊思瑞攝 111年7月6日
台南市農業局6日指出，今年芒果產量大減，南化區農會啟動運銷作業以來，至今到貨量約僅往年同期2成，價格也上漲不少。中央社記者楊思瑞攝 111年7月6日
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