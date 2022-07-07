清華成功湖整治 將重啟划船遊湖

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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）清華大學成功湖進行大規模整治，清除淤泥、改善水質並建造碼頭，將重啟划船遊湖等活動，清大今天表示，預計明年完成環湖生態步道及整治，也重現師生校友徒步環湖夢想。

清華大學今天發布新聞稿指出，校內有成功湖、昆明湖及相思湖3座湖，其中，成功湖面積最大，約3公頃，是日治時期因消防需求而挖掘的人工湖。

清大表示，建校初期，成功湖水質清澈、生態豐富，在物資匱乏的年代，大學生還能到成功湖捕魚加菜。但因成功湖缺乏活水補注，水質逐年惡化。

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清大指出，在西元2019年底，校方提出整治成功湖的募款需求，得到海內外校友的響應。而成功湖從上個月放水，近期也進行撈魚作業，共撈獲超過1公噸的魚。目前，撈出的魚種有大頭鰱、錦鯉、白鰱，將移到昆明湖放養，外來種吳郭魚則交由廠商處理。

清大表示，這次的整治工程，也將引進以物理、生物過濾為主的生態濾水系統，以水生植物來淨化水質，並養魚治藻。未來，可望一併整理湖邊環境，展現成功湖的美麗景緻。（編輯：張銘坤）1110707