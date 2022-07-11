蟬聯台南愛文王 康英滄：沒祕訣用心管理最重要

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）今年芒果減產，台南市府舉辦評鑑，來自楠西區農民康英滄從49人中脫穎而出蟬聯「愛文王」。他說，種芒果沒祕訣，用心管理最重要，努力提升技術就能產出果肉Q彈，香氣濃郁芒果。

為了幫民眾挑選當季最優質愛文芒果，南市府舉辦「2022年台南愛文芒果評鑑比賽」，選出特等獎1名、頭等獎2名、優等獎3名、良等獎8名。其中，康英滄榮獲特等獎，南市府今天在永華市政中心10樓小禮堂舉行表揚，市長黃偉哲頒發匾額給予祝賀。

康英滄種植芒果將近9年，民國110年在楠西區公所舉辦的芒果評鑑，也獲得首獎「愛文王」頭銜。對於自家芒果品質屢獲肯定，康英滄認為，種植芒果沒有祕訣，用心管理最重要，除此之外要時常和班員互相交流，以吸收他人優點、改進缺點，努力提升自我技術，就能產出果肉Q彈，香氣濃郁的芒果。

擔任評審的嘉義大學園藝系老師李堂察表示，今年度的芒果受天氣影響產量減少，但是參賽的農友都相當用心管理果園，不僅果肉細緻，甜度也都在12、13度，芒果應有的風味也很濃郁，品質很好。

黃偉哲表示，其實不管獎項與地域，只要是台南種的芒果，都是最好吃的芒果，歡迎大家多多採買、宣傳台南優質芒果，也進一步鼓勵農民精益求精，種出更高品質芒果回饋消費者長期支持。

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農業局新聞稿表示，今年參與評鑑果農49人，比賽都具有「產銷履歷」、「台灣農產品生產追溯」等溯源資格，並通過381項農藥殘留檢驗合格；5名專業評審就外觀、風味及質地、糖度、驗證標章等項目嚴格審查。得獎農民中，大內區1人、楠西區3人及南化區10人。

依農業局資料，111年南市改良種芒果種植面積達6951公頃，產量及種植面積均佔全台逾半，產區包括楠西、南化、玉井、大內、官田及左鎮。台南芒果品種多、品質優良。其中，愛文芒果甜度高、肉質細膩、香氣濃郁，一直受消費者喜愛，不過今年受低溫、降雨影響產量較少。（編輯：孫承武）1110711