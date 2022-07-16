日本水上町訂購台南愛文芒果 供餐小學生品嚐

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日本群馬縣水上町今年持續訂購台南愛文芒果，除販售給當地民眾，也提供給新治小學作為學生營養午餐食材，新治小學還配合芒果供餐日，張貼介紹台灣的海報。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月16日

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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南芒果正值產季，日本群馬縣水上町力挺台南果農，今年共訂購750箱共2500公斤台南愛文芒果，不僅在當地販售，也作為當地新治小學營養午餐食材。

台南市政府今天發布新聞稿指出，日本群馬縣水上町是台南市的友誼市，今年訂購的台南愛文芒果，除販售給當地民眾，也提供給新治小學150名學生作為營養午餐食材，讓水上町學童吃到鋪滿芒果的杏仁豆腐，新治小學配合芒果供餐日，還張貼介紹台灣的海報。

台南市長黃偉哲表示，水上町每年訂購芒果，以實際行動展現對台南的支持。台南和水上町在農業、觀光、教育交流頻繁，當地學生常組團到台南，如今COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間無法互訪，但他很高興水上町學生可以跨海品嚐到台南當季芒果。

黃偉哲說，台南和水上町明年將迎來締盟10週年，他邀請水上町朋友疫情後到台南觀光吃美食，品嚐大碗的新鮮芒果冰。

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水上町長鬼頭春二表示，希望透過這樣的方式，讓學生享用來自台南美味農特產品，也認識台南和水上町的深厚情誼，促進雙方年輕世代友好互動。

台南市和水上町因國際芒果節結緣，雙方2013年簽訂友好交流協定。水上町今年持續採購台南愛文芒果，除接受民眾預先下單訂購，也在當地的工匠之鄉、水紀行館、月夜野親水公園3處觀光景點舉辦銷售活動。（編輯：郭諭儒）1110716