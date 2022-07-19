關心離島教育 良機文教基金會捐澎湖國中小圖書禮

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良機文教基金會關心澎湖離島偏鄉教育，19日委由澎湖縣農漁產業合作社主席洪疇雲（右5）湖西鄉內的8所國中小，每校圖書館書冊和禮金新台幣5000元，鼓勵學子努力向上。中央社 111年7月19日

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（中央社澎湖縣19日電）良機文教基金會關心澎湖偏鄉離島偏鄉教育，今天委由澎湖縣農漁產業合作社主席洪疇雲轉贈給湖西鄉內的8所國中小各5000元的圖書禮金與勵志書籍等，鼓勵偏鄉學子努力向上。

洪疇雲表示，在國內從事冷卻塔跨國企業的良機企業集團董事長張廣博是在貧困的環境中成長，憑藉堅毅精神創業有成，並成立良機文教基金會，長期回饋社會，更關注偏鄉離島學生教育。

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洪疇雲指出，熱愛澎湖的張廣博，每年都會到澎湖，今年4月原本要隨高雄愛之船慈航澎湖慰助40週年慶活動前來，因疫情關係順延，今天委由自己前往湖西鄉公所代表致贈給湖西鄉內的8所國中小，每校圖書館書冊和禮金5000元，由湖西鄉長吳政杰代表接受，再轉交給各國中小，並回贈感謝狀，感謝基金會關懷偏鄉教育的善行。

吳政杰代表湖西鄉各國中小致贈感謝狀，期許各校善用企業文化資助教育，鼓舞學生向上，更期盼學生將來要有感恩回饋社會。（編輯：黃世雅）1110719