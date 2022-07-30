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澎湖童玩嘉年華「囝仔的春天」 重溫兒時回憶

2022/7/30 14:22（7/30 15:21 更新）
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2022湖西童玩嘉年華「囝仔的春天」30日在澎湖林投公園登場，大小朋友在高溫下，體驗滾鐵圈等古早童玩。中央社 111年7月30日
2022湖西童玩嘉年華「囝仔的春天」30日在澎湖林投公園登場，大小朋友在高溫下，體驗滾鐵圈等古早童玩。中央社 111年7月30日
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（中央社澎湖縣30日電）2022湖西童玩嘉年華「囝仔的春天」，今天在澎湖林投公園登場，1000名大小朋友在高溫下，體驗滾鐵圈、釣酒瓶等古早童玩，大人們重溫兒時回憶，小孩子更感覺新奇有趣。

湖西童玩嘉年華今天在金門縣議會議長劉陳昭玲、副議長陳雙全與湖西鄉長吳政杰等人共同鳴笛後登場，林投公園湧入超過千名的親子，讓曾經是澎湖民眾最有記憶的林投公園，頓時人氣鼎沸，熱鬧非凡。

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澎湖湖西鄉長吳政杰表示，林投公園是40至50年代的兒童樂園，但許多人的童年回憶，卻在成長過程中逐漸消失了，希望藉由推廣童玩文化活動，讓鄉親們找回童年的回憶，增進親子關係。

澎湖湖西童玩嘉年華「囝仔的春天」，今年邁入第15年，已建立活動品牌，滾鐵圈、踩高蹺、釣酒瓶等古早玩意，小孩子帶著好奇的眼神體驗，最為新奇，大人則是滿滿懷念，玩得開心。現場還設計闖關、親子樂園區、氣球教學、鋼鐵擂台、遙控體驗等，及愛物惜福做環保宣導活動，多元有趣。（編輯：郭諭儒）1110730

2022湖西童玩嘉年華「囝仔的春天」30日在澎湖林投公園登場，吸引許多民眾到場體驗古早童玩，大人們重溫兒時回憶，滿滿懷念。中央社 111年7月30日
2022湖西童玩嘉年華「囝仔的春天」30日在澎湖林投公園登場，吸引許多民眾到場體驗古早童玩，大人們重溫兒時回憶，滿滿懷念。中央社 111年7月30日
2022湖西童玩嘉年華「囝仔的春天」30日在澎湖林投公園登場，小朋友現場體驗踩高蹺，感覺新奇有趣。中央社 111年7月30日
2022湖西童玩嘉年華「囝仔的春天」30日在澎湖林投公園登場，小朋友現場體驗踩高蹺，感覺新奇有趣。中央社 111年7月30日
2022湖西童玩嘉年華「囝仔的春天」30日在澎湖林投公園登場，大小朋友體驗釣酒瓶等古早童玩。中央社 111年7月30日
2022湖西童玩嘉年華「囝仔的春天」30日在澎湖林投公園登場，大小朋友體驗釣酒瓶等古早童玩。中央社 111年7月30日
吳政杰
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