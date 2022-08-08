北市捷運站沿線部分路段機車格 8/15起收費

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）台北市停管處今天宣布，15日起市中心區捷運站沿線部分路段機車格收費， 新增收費格位將繪設黃框，讓民眾可清楚識別收費區域，並推出路外停車場加購路邊機車月票組合優惠。

台北市停車管理工程處發布新聞稿表示，15日起，優先針對市中心區捷運站沿線尚未收費機車停車格位納入收費；新增收費格位將繪設黃框，讓民眾可清楚識別收費區域。

停管處表示，新增收費格位約1000格，包含南京東路、忠孝東路、和平東路、南京西路、塔悠路、復興北路、復興南路等部分路段。

停管處指出，考量收費區域擴大，現已推動「全市機車月票」、「全市每日1張單」、「電動機車停車免費」、「機車轉乘捷運停車優惠」及「路邊機車無紙化開單優惠（註冊會員優惠、智慧支付優惠）」等配套政策。

此外，停管處表示，為滿足同時有路外及路邊停車需求的民眾，20日下午3時起，將開放申請所轄自營路外停車場機車全日月票中籤、且使用智慧支付購買路外機車月票的民眾，加購「路邊機車月票組合」，可在已付款畫面中加購路邊機車月票，即可以優惠價格（每月新台幣150元）選購。

停管處營運科長羅至浩表示，以智慧支付來看，原先路外停車場250元，路邊機車停車月票300元；現在停車場價格不變，路邊機車月票加購價只要150元，兩者合購就現省150元。

停管處說，機車月票組合餐的使用效期，與原路外停車場月票使用效期相同，提供同時有停放路外及路邊格位需求的民眾，更便利優惠的月票組合。（編輯：李亨山）1110808