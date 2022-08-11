遭爆家人曾大筆投資高雄 柯志恩：多家公司集資

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（左2）遭質疑父親和丈夫曾跨足電信業等。柯志恩11日受訪表示，質疑內容所指公司早在18年前就已廢止，且公司非父親或丈夫出資成立，是由多家公司、董事共同集資持股。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月11日

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）無黨籍高市議員參選人吳佩蓉在臉書發文指國民黨高雄市長參選人柯志恩的父親和丈夫曾跨足電信業，還拿下稀有執照。柯志恩回應說，公司是由多家公司、董事集資持股，執照也非獨占。

吳佩蓉在臉書發文質問柯志恩，「您的父親與夫婿曾跨足電信業，拿下稀有的頻譜執照，1997年在高雄創立隨通電訊，資產高達3億元，為何您不曾透露這段與高雄的重要連結？」

吳佩蓉說，過去外界對柯志恩的家世背景較有印象的部分是，她的父親柯文福曾擔任國中教師、校長與2任屏東縣長，獲國民黨重用。柯志恩也曾說，人生第一間房子在高雄，還有很多親友也住在高雄。

但吳佩蓉查資料發現，柯志恩與高雄的連結不止如此，根據財政部稅籍登記資料，柯文福是隨通電訊公司負責人，這家公司設立於1997年10月，地址在前金區，登記資本額高達新台幣3億元，實收資本額也達2億5000萬元。

吳佩蓉質疑，教育專業，一路任官的柯文福，何以跨足電信業？如何拿到頻譜執照？資金又從哪裡來？柯志恩的夫婿洪德成則是公司的經理人，為何柯志恩不曾提到這個淵源？呼籲柯志恩說明。

柯志恩今天下午接受媒體聯訪表示，隨通電訊早在18年前就已廢止，公司設立於1997年，父親當縣長是1973年到1981年，所以隨通是在父親卸任16年後才設立，於過世前6年廢止。

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柯志恩說，隨通實收資本額2.58億元，但公司非父親或丈夫出資成立，而是由6間公司、9名董事和2名監察人共同持股、集資，先生僅是匯孚投資開發公司持股代表人之一。

柯志恩說，父親曾是圖訊系統公司董事長，圖訊系統對隨通電訊僅佔股12.5%。當初是因丈夫具有電腦工程師專業背景，說服父親投資隨通，不過主要是以技術移轉方式入股。至於執照，也非獨佔，而是20多家公司一起取得。（編輯：謝雅竹）1110811