受困機場小花嘴鴨長大 金門學童見證野放

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（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）5月初受困於金門航空站的11隻花嘴鴨雛鳥，經獸醫照養，其中3隻已健康長大達到野放標準，今天在學童見證下，由金門國家公園管理處野放，帶著眾人的祝福繼續在野外生活。

金門國家公園管理處發布新聞表示，5月初，金門航空站管制區水溝內一巢11隻花嘴鴨雛鳥受困，經金門縣野生動物救援暨保育協會照養3個月，從訓練游泳到飛行，小花嘴鴨很爭氣地長大，從原先的黃毛小鴨，換上一身防水的成鳥羽毛，其中3隻達到野放標準。

3隻花嘴鴨今天由金門國家公園管理處長鄭瑞昌、縣府建設處長李有忠、金門縣野生動物救援暨保育協會理事長陳淑亭，以及古寧國小校長黃芸芸率領的師生，成功野放到雙鯉湖。花嘴鴨帶著眾人的祝福繼續在野外生活。

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野放後，金管處隨即辦理環境教育及保育宣導。不少小朋友是首次參與野放，有小朋友說，第1次這麼近距離看到花嘴鴨，覺得很興奮。金管處感謝古寧國小師生平日對生態保育的重視和推廣。

鄭瑞昌表示，春夏時節為鳥類的繁殖季，民眾容易拾獲學飛或落巢的幼雛鳥，呼籲民眾可將雛鳥放回巢內，或將幼鳥放在安全位置，並在遠處觀察親鳥是否將幼鳥帶走，如果親鳥沒有出現，或是幼鳥有明顯的外傷或虛弱，需要人為介入時，可撥打金門國家公園管理處電話082-313173或動保協會電話082-333587求助。（編輯：謝雅竹）1110812