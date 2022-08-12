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海龜遭漁網纏住 花蓮賞鯨船協助脫困重返大海

2022/8/12 18:51（8/12 19:21 更新）
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花蓮一艘賞鯨船12日在外海發現有隻海龜被漁網纏住，隨即打撈上船協助拆掉其身上漁網，經評估海龜沒有嚴重傷勢且活動力良好，便放回大海。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年8月12日
花蓮一艘賞鯨船12日在外海發現有隻海龜被漁網纏住，隨即打撈上船協助拆掉其身上漁網，經評估海龜沒有嚴重傷勢且活動力良好，便放回大海。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年8月12日
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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮一艘賞鯨船今天上午在花蓮外海發現有隻海龜被漁網纏住，船長立刻停船將海龜打撈上船，解開網子後，評估沒有傷勢且活動力良好，將海龜放回大海。

賞鯨船長林明華接受媒體聯訪指出，上午10時許帶團賞鯨，出海20多分鐘就在花蓮外海發現1隻被漁網纏住的海龜，解說員利用桿子將海龜打撈上船，將纏在海龜身上的漁網解開。

林明華說，經檢視為玳瑁海龜，並觀察海龜活動狀況良好、沒有外傷，拍照記錄後就放回海裡野放，船上的遊客都很興奮看到海龜平安，也拿起手機拍下救援過程，放生後遊客紛紛大喊「海龜再見」。

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來自台北的陳姓遊客分享，第一次出海賞鯨就看到海龜受困，感受到海漂垃圾對動物的危害，幸好有工作人員細心救援，「人類可以害牠也可救牠」，看到海龜自由自在回到海中，很替海龜開心。

黑潮文教基金會執行長林東良接受媒體聯訪指出，海龜容易將海漂垃圾中的軟塑膠誤認為水母而誤食，或被漁業廢棄物纏住導致身亡，經統計廢棄漁具每年會造成約30萬隻鯨豚死亡，是很重要的議題。（編輯：張芷瑄）1110812

花蓮外海一隻海龜遭漁網纏繞，所幸12日被一艘賞鯨船發現救起，協助解開漁網重獲自由，重返大海懷抱。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年8月12日
花蓮外海一隻海龜遭漁網纏繞，所幸12日被一艘賞鯨船發現救起，協助解開漁網重獲自由，重返大海懷抱。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年8月12日
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