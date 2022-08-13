板南線列車起步後急煞開門 北捷：旅客反映物品卡縫

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台北捷運板南線一輛列車13日晚間起步後緊急煞車、打開車門，北捷說明，是因為有旅客反映物品卡在縫隙，司機員因此立即停車。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）台北捷運板南線一輛列車今天晚間起步後緊急煞車、打開車門，北捷說明，是因為有旅客反映物品卡在縫隙，司機員因此立即停車，但旅客安全無虞，系統營運正常。

今天晚間近7時，板南線台北車站往南港方向一輛列車在起步離站後突然煞車，車門跟著全數打開，引發關注。

台北捷運公司說明，因為有旅客透過車廂內對講機反映，有人的物品卡住縫隙，司機員隨即依照SOP停車、開門，過程中所有車門皆在月台上，旅客安全無虞。

北捷表示，經站長確認是有旅客物品卡在座椅縫隙後，列車重新啟動離站，系統營運正常。不過因為列車重新啟動，廣播系統自動跳為下一站，在抵達善導寺站時播報為忠孝新生站，調整後已恢復正常。（編輯：方沛清）1110813