大巨蛋臨時性使用引疑慮 北市：設防護計畫因應

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（中央社記者劉建邦台北19日電）北市議員徐弘庭指出，北市府未核發大巨蛋使照，卻為因應明年台灣燈會以公文專簽開放大巨蛋可臨時性使用，若出狀況誰負責。市府表示，燈區在廣場等處且有設安全防護計畫。

國民黨籍台北市議員徐弘庭下午在台北市議會工務部門大會質詢時說，台灣燈會明年將在台北舉辦，大巨蛋有設燈區，但台北市政府未發放大巨蛋使用執照，卻在6月底開會討論，以公文專簽給市長柯文哲，內容提及為因應燈會，開放大巨蛋場地做臨時性使用。

徐弘庭表示，依北市府6月底召開研商台灣燈會在大巨蛋配合提供場地的會議紀錄，市府以建築法第99條第一項第6條，認定臨時開放大巨蛋可當台灣燈會燈區範圍，他認為市府引用法規太過牽強，且會議程序也有瑕疵。

徐弘庭說，預期參加明年台灣燈會人流應該會很多，若設在大巨蛋的燈區範圍，屆時不幸發生狀況，是由現任市長柯文哲負責，還是下一任市長承擔，北市府是否有政治考量，要求核發使照前，不能開放大巨蛋場地。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩答詢，台灣燈會是睽違23年才在台北市舉辦，北市府核定大巨蛋可臨時使用沒有政治考量，燈區範圍位於大巨蛋廣場、公共區域，未在建物內。

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他說，北市府重視大巨蛋公共安全，雖6月底會議記錄，先開放部分場地可臨時性使用，但有附帶許多要求，像設置安全防護計畫等，例如規劃撤離方案、消防動線等。

北市府17日發布新聞資料，至7月底止，大巨蛋體育館棟施工進度96.63%，商場、文化城、旅館、辦公大樓等附屬事業施工進度96.23%，等內政部完成防火避難性能及消防煙控模擬審查，可趕辦與變更設計案有關工項。（編輯：方沛清）1110819