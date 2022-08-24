高雄中華五福圓環將開放機車直行 9月進場施工

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄中華、五福路圓環，汽車可以直行，機車卻須繞圈，屢遭民眾抱怨，也常導致騎士誤闖禁行機車的快車道；高市交通局表示，9月將施工改善，讓機車可直行，不用再繞圈圈。

高雄市中華、五福路圓環，中間有一條快車道可供汽車通行，但慢車道仍要繞圈而行，屢遭機車族抱怨，甚至不少外地人騎機車經過時，因為不知道要繞圈，直行就會變成誤闖禁行機車的快車道。

高雄市政府交通局在臉書（Facebook）宣布，現行中華、五福路圓環因分隔島的關係，直行中華路或五福路的機車，必須繞行圓環半圈才能續行，最近將拆除部分分隔島，並調整標線與動線，打通機車直行動線，讓機車以後不用再繞圈圈。

交通局交通工程科長溫哲欽今天接受中央社記者訪問表示，因為經常有民眾反應機車動線不友善，經評估後，決定施工改善；施工主要是在分隔島上施作，屆時將不影響道路通行，但仍會安排義交在現場指揮交通，確保交通順暢。

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溫哲欽表示，將拆除的部分分隔島，是中華路側的分隔島，因有部分會擋到機車直行動線，需要切掉；而五福路側分隔島不影響直行動線，僅須標線微調，工程預計9月進場施作，最快10月完工。

交通局貼文曝光後，引發網友熱烈討論，有網友留言直呼「歷史性的一刻」、「終於不用再愛的魔力轉圈圈了」；還有人說，昨天才看到連續3輛機車直行騎過去，心想什麼時候可以直行，結果就看到終於要開放了。（編輯：陳仁華）1110824