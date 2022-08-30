屏東家扶寄養童展韌性 徒步3天環島小琉球

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屏東家扶中心社工帶著12名寄養童到小琉球徒步環島，因為不希望讓孩子成長之路受到阻礙，透過徒步旅行，希望被寄養中的孩子能靠自己努力走出屬於自己的人生。（屏東家扶提供）中央社記者李卉婷傳真 111年8月30日

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）屏東家扶12名寄養童，有發展遲緩、社交障礙，但在社工帶領下，3天完成徒步環島小琉球，全程45公里，一步一腳印方式踏遍小琉球風景區及各個角落。

屏東家扶中心今天發布新聞稿表示，「第4屆寄養兒少徒步成長營」由社工潘彥岑、實習社工伍蔓伶、蔡苡芳帶著12名寄養童一起完成環小琉球島，全程45公里，平均年齡8歲半，寄養童中有發展遲緩、社交障礙等，在環島過程中，讓社工格外留意突發狀況。

12名寄養童徒步走著，與在小琉球機車環島的年輕遊客成了強烈對比，小琉球熱情居民、遊客在沿路上為孩子們加油打氣，更有店家提供愛心餐食飲料，讓大家隨時充飽電力。

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社工潘彥岑說，頂著高溫，汗如雨下，卻沒有一個孩子掉眼淚，孩子們非常清楚目標只有一個，就是同心協力完成徒步環島，讓這3天2夜的旅行為自己生命留下有毅力與韌性的記憶點。

寄養社工督導黃淑玲表示，寄養童中有些已安置好多年，部分則是許久未見親生父母親，孩子有一些身心發展的崎嶇，不管是情感斷裂衍生的自我否定，或是遭受異樣眼光看待下的自信不足，不希望讓孩子成長之路受到阻礙，透過徒步旅行，希望被寄養中的孩子能靠自己努力走出屬於自己的人生。（編輯：謝雅竹）1110830