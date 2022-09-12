嘉市校園辦公室裝設冷氣 夏天教師不再滿身大汗

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嘉義市立國中小及幼兒園辦公室冷氣裝設工程，經3次流標，今年1月間才順利決標，12日在北園國中舉行啟動典禮，由市長黃敏惠（前右3）主持。中央社記者黃國芳攝 111年9月12日

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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）嘉義市立國中小及幼兒園辦公室冷氣裝設工程，經3次流標，今年1月間才順利決標，今天在北園國中舉行啟動典禮，嘉惠2000多名教師及行政人員，夏天不再滿身大汗。

嘉義市教育處長林立生告訴中央社記者，南興國中辦理「嘉義市立國民中小學及市立幼兒園行政辦公室冷氣設備裝設聯合採購案」，採最有利標方式以每台冷氣新台幣4萬元計價採購507台冷氣，自去年7月23日第1次公告招標至10月13日第3次招標開標止，雖經校方及市府積極邀標，惟均無廠商有意願投標，導致3次流標。

林立生表示，經市長黃敏惠與市議會促成，簽准採固定價格每台冷氣機單價為4萬5000元進行採購，以符合市場行情，提高廠商投標意願，最後順利於今年1月11日順利決標，編列2231萬5000元預算補助30所學校裝設行政辦公室冷氣，現已全數裝設並驗收合格。

黃敏惠主持啟動典禮時表示，全球極端氣候及高溫天氣，影響教學品質，如何提升校園學習環境一直是各界關注的焦點。市府於109年度達成全市國中小及幼兒園「班班有冷氣」目標，今年擴大完成市立國中小及幼兒園辦公室全面冷氣裝設工程。

林立生指出，有關校園冷氣使用管理，基於節約能源原則，要求依實際狀況需要使用，且溫度設定應介於攝氏26至28度，疫情期間則適度開啟窗戶促進空氣流通。

1名執教多年的老師表示，近年來氣候異常，尤其夏季一年比一年炎熱，電風扇的作用不大，在辦公室備課沒多久就滿身大汗，午休也沒辦法好好休息，目前裝設冷氣後，夏天不再揮汗如雨了。（編輯：謝雅竹）1110912