陳麗娜參選爭議 民進黨參選人告發涉偽造文書

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）國民黨高市議員陳麗娜最後一刻登記參選，引發風波。民進黨高市議員參選人蘇致榮、黃彥毓今天到雄檢告發她使選舉公報登載不實，涉及偽造文書罪。

國民黨高雄市第10選區（前鎮、小港區）資深市議員陳麗娜曾表示「不競選連任」，但助理卻在登記截止前到選委會代辦登記，引起同選區被提名的新人陳識明不滿，風波持續延燒，陳麗娜昨天更向高市黨部遞交退黨申請書，希望選戰不再被模糊焦點。

民進黨高市鳳山區議員參選人蘇致榮、民進黨高雄市前鎮小港區議員參選人黃彥毓今天上午前往高雄地檢署按鈴告發陳麗娜涉及偽造文書罪，希望檢察官能立案偵辦。

對此，陳麗娜回應，不懂此舉用意為何，希望大家不要模糊選舉焦點，市議員就是要為民服務，大家應該展現自己特質，獲取民眾支持；至於民進黨參選人要做什麼動作，她無法干涉也不多加評論。

蘇致榮現場接受媒體聯訪批評，陳麗娜欺騙公務人員，使公務人員登載不實，讓公務員在選舉公報上有登載不實疑慮；且她欺騙國民黨，在拿到國民黨推薦書後立即退黨，把國民黨「踢一邊」；另她欺騙選民，明知政黨推薦在政黨標示上仍是國民黨，但登記後退黨，是意圖騙取婦女保障名額。

蘇致榮認為，陳麗娜雖聲稱退黨，但選舉公報上標記的還是國民黨。且她沒經過初選，當初到底怎麼從國民黨高市黨部拿到政黨推薦書，應該要對外說清楚講明白。

黃彥毓則表示，根據選罷法規定，只有國民黨本身能撤銷陳麗娜的政黨推薦，但她雖宣稱要退出國民黨，但選舉公報黨籍仍是國民黨。此舉不僅使公務員登載不實、詐騙國民黨同時也詐騙選民。自己替國民黨的新人感到不值，因此今天才前來告發，望檢察官查明。（編輯：郭諭儒）1110916