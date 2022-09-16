三民區水溝飄異味 環保局揪出槽車深夜偷排送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市三民區鼎新路水溝11日飄出異味，環保局追查發現是附近一輛槽車深夜偷排，16日前往查扣，並依違反廢棄物清理法規定將廠商移送偵辦。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄三民區鼎新路水溝11日飄出異味，環保局長張瑞琿帶隊追查發現是附近一輛槽車深夜偷排，今天前往查扣，並依違反廢清法規定將廠商移送偵辦，最重可判5年，開罰1500萬。

高雄三民區鼎新路191號前水溝11日上午8時10分左右疑飄出瓦斯味，警消獲報趕往檢測發現現場可燃氣體超標，環保局稽查人員會同空污小組趕往現場採樣，經檢測分析發現異味成分含高碳數烷類，研判異味來源可能為廢油溶劑類。經漏夜調閱附近監視系統，在距離現場不遠處查獲槽車非法傾倒廢油混合物，後續將依廢棄物清理法規定送辦，可處5年以下徒刑，併科新台幣1500萬元以下罰金。

高雄市政府環保局新聞稿指出，張瑞琿12日親自率隊前往追查，經在附近沿線開蓋檢視雨水人孔，發現均有大量油泥淤積。深入查看監視器後，發現是某間衛生工程行11日凌晨透過槽車及軟管，擅自將槽體內廢油混合物非法注入道路側溝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保局今天上午會同轄區警方，依廢棄物清理法第9條第2項規定前往查扣槽車，後續將依違反廢棄物清理法第41條及46條規定移送偵辦，同時持續追查上游廢棄物源頭，一併依違反廢清法相關規定辦理。

張瑞琿呼籲，事業單位應取得清除、處理許可證，才能從事清除、處理行為，後續將持續加強科技執法，以杜絕非法棄置廢棄物行為，若發現違規行為將移送刑事單位偵辦，追查廢棄物來源、加重裁處，並由產源負起連帶責任，嚇阻廢棄物非法棄置行為（編輯：黃世雅）1110916