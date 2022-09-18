團隊po「翻轉屏東市徵兆嗎」 李清聖刪文致歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台東17日晚間發生芮氏規模6.4地震，屏東搖晃明顯，國民黨屏東市長參選人周佳琪（右2）在地震發生後，接獲屏東市大型社區地下室管線破裂，消防泡沫灑得滿地，第一時間抵達現場表達關心。（周佳琪團隊提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）台東昨晚發生芮氏規模6.4地震，屏東搖晃明顯，但民進黨屏東市長參選人李清聖臉書卻發文「這是翻轉屏東市的徵兆嗎」挨批，隨後刪文致歉「不該讓天災跟政治牽扯在一起」。

李清聖昨天晚間舉辦「千錘百鍊募款餐會」，行政院長蘇貞昌、屏東縣長潘孟安、綠營屏東縣長參選人周春米都到場支持，席開101桌，場面熱鬧。

餐會結束不到3小時，就發生芮氏規模6.4地震，李清聖團隊在臉書（facebook）貼文寫下「屏東鄉親們沒事吧？這是翻轉屏東市的徵兆嗎？」引發下方留言議論。

國民黨縣議員陳揚表示，昨晚地震後，屏東感受到明顯搖晃，大家都關心災情，第一時間想著家人、朋友，但李清聖卻只想著選舉，把地震硬扯上政治，玩笑開得太過火，不謹慎的發言，真的讓人直搖頭。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李清聖團隊隨後刪除貼文，並發出聲明致歉，「各位朋友抱歉，我們不該讓天災跟政治牽扯在一起，雖然發文沒有惡意，但還是造成部分人的不舒服。在此我們期盼鄉親們都平安，往後發文會再更加謹慎，感謝鄉親們的建議，非常抱歉」。

國民黨屏東市長參選人周佳琪今天則發布新聞稿表示，昨晚接獲屏東市大型社區地下室管線破裂，消防泡沫灑得滿地，第一時間抵達現場表達關心；另外，有大樓磁磚脫落現象，所幸屏東市並未傳出其它重大災情。（編輯：卞金峰）1110918