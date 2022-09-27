黃秀芳提產業政策 打造彰化成風電零組件大縣

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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天開記者會再提產業政策；黃秀芳說，彰化外海吸引離岸風電廠商投資，如當選縣長，將招攬風電儲存系統等廠商進駐，成為離岸風電零組件製造大縣。

民主進步黨彰化縣長參選人黃秀芳在競選總部開記者會，繼先前提出成立田中科學園區後，再提出打造彰化縣成為離岸風電零組件製造大縣的政見，中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司等人出席。

黃秀芳指出，彰化縣除了有太陽光電資源外，彰化外海也是世界著名風場，吸引歐洲風電大廠投資，明年彰化外海的離岸風電設施將陸續發電併網啟用，彰化漁港將變身成為離岸風電運維港，增加政府財源。

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黃秀芳說，如果她當選縣長，將加強招攬風電系統儲存與配送、風力發電機件設計組裝、扇葉零件生產與材料創新等相關業者，到彰濱工業區設廠投資，打造離岸風電零組件園區，為彰化培訓風電從業人才，為彰化產業創造新契機。

黃秀芳表示，未來也規劃盤點工業用地、建置媒合平台、擴充水電基礎設施，也將爭取中央級研究單位進駐，例如爭取工業技術研究院設立彰化分院，引進前瞻性的研發資源，協助彰化產業轉型升級。（編輯：郭諭儒）1110927