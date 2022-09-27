蔡其昌助選新世代參選人 盼苗栗政治注入活水

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（右3）27日前進苗栗助選，為苗栗民進黨新世代議員參選人翁杰（左3）、邱毓興（左2）、徐筱菁（左1）等加油打氣，希望年底選舉，苗栗政治能注入新活水。右2為徐定禎妻子楊士儀。中央社記者趙麗妍攝 111年9月27日

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）民進黨籍台中市長參選人蔡其昌今天到苗栗為民進黨苗栗縣長參選人徐定禎及縣議員參選人助選，他表示，希望苗栗政治能注入新活水，台中苗栗將攜手打造觀光推動平台。

蔡其昌今天前往苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮參拜，並召開「苗栗新世代、打造新未來」記者會，為4名苗栗民進黨新世代議員參選人翁杰、邱毓興、陳詩弦、徐筱菁打氣，徐定禎妻子楊士儀也出席陪同。

蔡其昌表示，他的外公是苗栗縣卓蘭鎮的台灣詩人詹冰，他算個半個苗栗人，自己的選區大甲就在苗栗通苑隔壁，大甲日南地區、幼獅工業區是共同生活圈，對苗栗十分熟悉。

他呼籲苗栗鄉親堅定支持徐定禎及縣議員參選人，這次是最有機會翻轉苗栗的一次，讓苗栗政治能注入新活水，翻轉過去政治的沉痾，未來台中苗栗會聯手打造中苗觀光推動平台，將帶來更多觀光客。

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蔡其昌推薦翁杰、邱毓興、徐筱菁、陳詩弦，他說，民主需要一代傳一代，有年輕人願意回到故鄉奉獻、服務，民主才會被傳承，地方才會進步。

大學畢業後就在蔡其昌團隊擔任助理的翁杰指出，他在蔡其昌身邊擔任幕僚，經8年訓練，回到苗栗參選就是要為鄉親發聲，邱毓興、陳詩弦、徐筱菁表示，希望年底大選能夠翻轉中台灣，讓城市有更好的發展。（編輯：郭諭儒）1110927