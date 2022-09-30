黃秀芳推綠能稅可達25億 彰縣府：爭取過被駁回

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（中央社記者吳哲豪彰化30日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天開記者會，宣誓當選縣長後要推動綠能稅；黃秀芳指出，預估2025年稅收可達25億，作為推動彰化重大建設、青年發展基金及社福政策財源。

彰縣府則發布新聞回應指出，前縣長魏明谷以及現任縣長王惠美都曾爭取徵收綠能稅，不過財政部回文說明，為配合推動綠能發展重點能源政策，現階段尚不宜對再生能源發電設施業者產生的再生能源開徵綠能稅。

民主進步黨彰化縣長參選人黃秀芳上午在競選總部主任委員魏明谷等人陪同下，在競選總部召開「建設加速、福利加值」記者會，宣誓當選縣長後要修法推動綠能稅。

黃秀芳說，彰化外海的離岸風電吸引眾多外商投資，但縣民卻無法享受到成果，彰化縣成為人口外移、社會福利不斷縮水的縣市，現任縣長競選時承諾很多願景，卻讓鄉親一次又一次失望。

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黃秀芳表示，擔任縣長就要有責任照顧每個彰化縣民，推出全面照顧縣民的政策，也要同步找出經費來源，才是負責任的政治人物，如果能當選縣長，將以彰化蓬勃發展的綠能基礎，修改相關法案推動綠能稅，讓推動綠能建設的縣市，能夠享有綠能發展的稅收好處。

黃秀芳說，如果綠能稅修法通過，2025年稅收預估可上看新台幣25億元，可以用這筆經費作為補充重大建設的配合款，像是彰化市鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化等，預先找到財源加速推動建設；也可用來成立青年發展基金，設法讓年輕人回流彰化；以及作為建設長照設施、長照人員訓練及恢復發放敬老禮金等社福措施財源。（編輯：謝雅竹）1110930