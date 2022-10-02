台中百年歷史樹根水果行 將熄燈揮別老顧客

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台中市第二市場中山路上有百年歷史的樹根水果行，因第3代經營者年事已高，最近在門口掛起紅布條向老顧客宣告將熄燈，謝謝大家這些年來的照顧。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月2日

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市第二市場中山路素來有水果街的稱號，其中有百年歷史的樹根水果行，由於第3代經營者年事已高，最近在門口掛起紅布條向老顧客宣告將熄燈，許多在地人都表達不捨。

樹根水果行從第1代香蕉專賣、到第2代開始轉型經營進口水果，走過百年的樹根水果行，這幾天架上水果賣完後，就要熄燈、走入歷史。

樹根水果行專賣高檔進口及本地水果，常是許多中部人送迎禮盒的首選之一，因為樹根水果行的禮盒就代表了品質。

最近樹根店門口掛起紅布條，上面寫著「我們要退休了，感謝多年的支持，感恩！」不少老顧客感到不捨，特地再上門光顧。

樹根水果行如今第3代經營者將近80歲，老闆娘蔡素貞今天接受媒體採訪表示，由於另一半身體不好，她必須照顧老伴，水果行只剩她1人也經營不過來，不得已只好關門，心中最不捨的是經常來採買的老顧客。

蔡素貞指出，她做了將近半世紀，最大的收穫是交了很多好朋友，如今要退休了，實在說不出口，只好掛起紅布條來通知大家，也謝謝大家這些年來的照顧。

老闆陳樹根則說，除了年事已高，還有就是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，親朋好友減少往來，也幾乎沒有探病，對水果行的營業也有影響，生意跌剩3成多，這都是決定歇業的原因。（編輯：謝雅竹）1111002