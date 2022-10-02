台南學甲濕地淨灘 清出上百公斤垃圾

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台南市生態保育學會2日號召近百人前往學甲溼地生態園區淨灘，眾人朝急水溪北側堤防方向前進，沿途撿拾人為垃圾，幾小時就清出約120公斤廢棄物。（台南市生態保育學會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月2日

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市生態保育學會今天號召近百人前往學甲濕地生態園區執行淨灘活動，參加民眾原本多以為垃圾應該不多，沒想到幾個小時就清出約120公斤，市府也呼籲遊客共同協助維護環境。

台南市生態保育學會理事長邱仁武告訴中央社記者，包括嘉義縣義竹國中、海巡署南部分署、台南市學甲區新榮社區、學甲區宅港國小等單位熱情響應淨灘，近百人一大早就到學甲生態園區集合出發，向急水溪北側堤防方向前進，沿途撿拾人為垃圾。

邱仁武指出，除了把垃圾撿走，也希望藉淨灘行進路線讓民眾多認識濕地的蘆葦叢、紅樹林、招潮蟹等生態景觀，尤其學甲濕地已連續11年記錄到來台度冬的黑面琵鷺棲息，也曾有少見的灰胸秧雞等鳥類出現，生態資源相當豐富。

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邱仁武表示，參與淨灘的志工們在幾個小時後就撿滿了20多個垃圾袋，初估約有120公斤人為廢棄物，就有帶隊的學校老師說，原以為潮間帶最多的是水筆仔、海茄冬、招潮蟹等動植物，垃圾應該不多，沒想到深入濕地後，在草叢、樹林間真有不少人為垃圾，讓人感到驚訝。

台南市政府農業局森林及自然保育科長朱健明表示，在學甲濕地園區舉辦環保淨灘活動，可讓更多人認識學甲濕地的多樣化的生態環境，加強推廣環境教育，也希望民眾共同維護濕地環境，讓此處的動植物能有乾淨的家。（編輯：黃世雅）1111002