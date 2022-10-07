提升平溪交通及觀光 平菁橋改建通車

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（中央社記者王鴻國新北7日電）以天燈知名的平溪地區，因平菁橋舊橋老舊及易人車爭道，險象環生，新北市政府以不到1年的時間完成改建並增設人行道，今天開放通車，將提升平溪交通及觀光品質。

新北市長侯友宜今天視察並主持通車儀式。他表示，平溪放天燈活動每年吸引數萬名國內外遊客參與，是新北市著名的國際觀光景點，平菁橋是菁桐地區主要交通動脈，改建後優化菁桐老街觀光人行與車行動線，提供遊客舒適的旅遊體驗及當地民眾友善的通行空間。

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工務局長詹榮鋒表示，平菁橋由新舊兩座橋梁交會，呈現Y字型，舊橋已有高達55年橋齡，除了結構強度逐漸降低外，早期並未設置人行道供民眾行走，每逢假日常造成人車爭道，險象環生。

他表示，市府爭取獲內政部營建署全額補助經費共新台幣7126萬元，去年11月開工後於今年9月完工，新橋以鋼結構施作，有效提升橋梁承載能力及耐震強度。新橋面增設人行道並優化當地觀光人行與車行動線，期望紓解假日交通壅塞問題，讓菁桐地區交通及觀光品質更提升。（編輯：李錫璋）1111007