太平溪右岸水防道路闖入大貨車 民眾批東縣府無法管

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東市太平溪右岸水防道路靠近光明社區路段，禁止大貨車進入和速限30公里，當地民眾指規定形同虛設。台東縣政府表示，警方將加強取締。

台東市太平溪右岸水防道路工程去年動工，計畫未來可作為一般道路使用，但引發附近光明里東糖街居民不滿，建議台東縣政府維持水防道路僅作為防汛、搶險運輸使用，若兼作一般道路，對當地生活影響甚鉅。

今年1月間台東縣長饒慶鈴允諾，尊重當地民意，工程完工啟用，試辦1年禁行大貨車以上車輛與未載客遊覽車通行，且時速限制30公里以下。工程今年3月完工通車。

當地光明里社區民眾、香港龍舟師傅「阿康」胡梓康今天告訴中央社記者，道路旁豎立的速限30公里、禁止聯結車和大貨車進入，以及禁止鳴喇叭都是形同虛設，入夜後車輛呼嘯而過，時速何止60公里，且大貨車進出，他已經搬離開光明社區，移居鹿野鄉。

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台東市民代表陳金溪表示，今早就有民眾告訴他，看到大貨車進出，當初縣政府和居民協議有答應居民，這條路開通後禁止大貨車以及聯結車進入，但看到貨車有如入「無人之境」沒人管，縣政府只是信口開河的承諾，也沒有設置測速器，是非常不負責任的態度。

台東縣政府建設處長許瑞貴表示，如果大貨車違規進入可開罰新台幣9000元至1萬8000元，他已轉告台東縣警察局交通隊，交通隊即刻起會加強取締。（編輯：黃世雅）1111020