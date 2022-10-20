台南「台以八翁」畜牧糞尿處理廠動土 112年完工

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（中央社記者張榮祥台南20日電）號稱全台最大、也是台南市首座的的柳營區「台以八翁」畜牧糞尿集中處理廠，今天動土開工，預定明年底完工啟用，以改善酪農區畜牧廢水問題及提升急水溪水質。

環保署副署長蔡鴻德、台南市長黃偉哲等人，今天主持台南市柳營區「台以八翁」畜牧糞尿集中處理廠動土開工典禮；這座處理廠是全台第4座，處理量能卻是最大的。

黃偉哲指出，柳營區八翁酪農區是台南最大的酪農區，畜養牛隻8441頭，占台南總數近3成，但台南畜牧產業雖發達，糞尿臭味及污染常讓市民避之唯恐不及，處理廠完工啟用後，將讓畜牧和環保共榮。

蔡鴻德也表示，畜牧糞尿廢水任意排放，對環境及河川造成負面影響，若能妥善運作，將轉化成有用資源，讓環境、作物、產業受益。

台南市政府發布新聞稿指出，台以八翁公司設置的畜牧糞尿集中處理廠，建廠經費新台幣1億4000萬元，環保署及環保局共補助7100萬元，業者自籌7000多萬元，未來將處理八翁酪農區21家酪農場3563頭牛隻（酪農區總量40%）每天327.3公噸糞尿廢水。

環保局人員說，未來將再辦理處理廠第二期工程，屆時八翁酪農區53家畜牧糞尿廢水，可全數納入處理。

市府統計，台南市轄內養豬畜牧場569場共57萬7233頭；酪農場163場，畜養牛隻2萬6059頭，分別排名全國第4名及第3名。（編輯：黃世雅）1111020