鹿草焚化爐歲修 西螺果菜市場堆百噸垃圾惡臭難聞

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嘉義縣鹿草焚化爐正值歲修，雲林縣西螺果菜市場內堆積近100公噸垃圾無法去化，菜販難忍惡臭，向民代投訴；西螺果菜市場27日起將垃圾暫置西螺清潔隊，並另尋其他管道去化。 中央社記者姜宜菁攝 111年10月27日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）嘉義縣鹿草焚化爐正值歲修，雲林縣西螺果菜市場近百噸垃圾無法去化，堆積市場內，菜販難忍惡臭，向民代投訴；西螺果菜市場今天起將垃圾暫置西螺清潔隊，並另尋其他管道去化。

有民眾昨天在臉書（Facebook）社團「西螺囝仔」貼文指出「一直反應好幾年的垃圾臭味夾雜的蚊蟲問題越來越誇張了，到底要堆多高才願意處理呢？都快一層樓高了耶」、「每次開挖清運時飛出的蚊蟲更可怕，惡臭味更飄散到方圓500～600公尺」。

西螺果菜市場總經理姜福受告訴中央社記者，果菜市場每個月約產生90公噸的事業廢棄物，垃圾皆運往嘉義縣鹿草焚化爐去化，由於鹿草焚化爐正值歲修，所以垃圾堆積在市場內。

姜福受表示，初估市場內堆積垃圾量近100公噸，從今天起會將垃圾暫時放置在西螺清潔隊，待鹿草焚化爐整建完工後，會立即清理。

姜福受指出，由於鹿草焚化爐歲修至明年5月，市場除了等待鹿草焚化爐完工外，也行文到農委會和雲林縣環保局請求協助，同時自行打電話給全台多個焚化爐詢問，盼盡早解決垃圾危機。

雲林縣議員李明哲日前到果菜市場拜票，菜販向他反應，垃圾問題造成環境惡臭，且有礙觀瞻，相關單位應先設法解決。（編輯：陳仁華）1111027