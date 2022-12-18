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寒流來襲 花蓮縣府啟動獨老關懷機制發放禦寒物品

2022/12/18 13:37（12/18 14:06 更新）
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寒流來襲，花蓮縣政府關懷獨居長輩，啟動低溫關懷機制，針對列冊獨老人口加強關懷訪視及發放禦寒物品；社會處長陳加富（右）致贈棉被給長者。（花蓮縣政會處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年12月18日
寒流來襲，花蓮縣政府關懷獨居長輩，啟動低溫關懷機制，針對列冊獨老人口加強關懷訪視及發放禦寒物品；社會處長陳加富（右）致贈棉被給長者。（花蓮縣政會處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年12月18日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）寒流來襲，花蓮縣政府關懷獨居長輩，啟動低溫關懷機制，針對列冊獨老人口大約1233人，加強關懷訪視及發放禦寒物品。

中央氣象局發布低溫特報，今天至明天清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，花蓮等地有持續攝氏10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機會。花蓮縣政府社會處特地派員關懷及致贈保暖物資予獨居長輩。

花蓮縣政府社會處發布訊息表示，縣內列冊獨居老人人口約1233人，除由各鄉鎮市公所列冊定期關懷外，另委託老人暨家庭關懷協會辦理「獨居及中高風險老人個案關懷服務計畫」，藉由聘用專責社工提供到宅訪視及個案管理服務。

目前開案服務約204案，期待透過服務降低獨居長輩生活風險，目前已啟動冬季關懷服務，採購禦寒衣物、毛帽及圍巾發放給列案的獨居老人。

70歲莊姓長輩收到物資後，與花蓮縣政府社會處長陳加富話家常，表示感到很溫暖，在社會福利補助及長照服務的支持，生活穩定，感謝縣府對於獨居長輩長期的重視及關心。80歲姚姓長輩收到縣府送來的毛毯後，馬上開心地表示不僅感覺暖和，不再擔心氣溫驟降。

縣長徐榛蔚表示，獨居長輩年邁無親友同住照料，未來一週持續低溫，有關獨老部分，將啟動各鄉鎮公所關懷網絡並請村里幹事持續加強關懷，通知社區照顧關懷據點告知長輩低溫訊息，由各單位加強關懷獨居長輩的頻率，提供禦寒物品。

嚴寒期間請長輩避免外出，注意保暖；若獨居老人需要保暖禦寒物資，可撥打1999專線，將會提供服務。（編輯：黃世雅）1111218

中央氣象局發布低溫特報，18日至19日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，花蓮縣政府關懷獨居長輩，啟動低溫關懷機制，針對列冊獨老人口加強關懷訪視及發放禦寒物品。（花蓮縣政會處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年12月18日
中央氣象局發布低溫特報，18日至19日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，花蓮縣政府關懷獨居長輩，啟動低溫關懷機制，針對列冊獨老人口加強關懷訪視及發放禦寒物品。（花蓮縣政會處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年12月18日
#徐榛蔚
#陳加富
#花蓮縣政府社會處
徐榛蔚
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陳加富
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