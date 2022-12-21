侯友宜小內閣名單出爐 副秘書長朱惕之升副市長

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（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市政府公布最新小內閣名單，副秘書長朱惕之升任副市長、副秘書長邱敬斌升任秘書長；原住民族行政局長由泰雅族新聞主播Siku Yaway林瑋茜接任。

新北市府新聞稿指出，副市長陳純敬另有規劃離職，而秘書長林祐賢也屆齡退休，為鼓勵世代交替、培養更多優秀青壯人才，分別由朱惕之、邱敬斌升任；工務局長、地政局長分別由副局長祝惠美及汪禮國升任。

財政局長由審計部參事陳榮貴接任、原住民族行政局局長由泰雅族新聞主播Siku Yaway林瑋茜接任，其餘兩名副市長以及其他首長均續任。

市府表示，新加入團隊的58歲陳榮貴，銘傳大學金融財務研究所碩士，曾任交通部會計處科員、專員、科長、行政院主計總處簡任視察、金管會主計室主任、經濟部會計處副處長、審計部參事，從地方到中央，歷練豐富完整，

Siku Yaway林瑋茜年僅32歲，畢業於台北醫學大學醫務管理系，泰雅族人，曾任原住民族電視台主播、記者， 現任華視新聞雜誌主持人。

新北市政府表示，侯友宜以內升為主、外補為輔，穩健踏實為原則，激勵新任市府團隊以更高昂的士氣，穩健、年輕活力的步伐，持續推動市政前進，為新北市民打拚2030新願景。（編輯：郭諭儒）1111221