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桃園副議長曾涉賄判刑 李曉鐘：已是30年的往事

2022/12/25 13:04
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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃園市第3屆市議員今天宣誓就職並舉行正副議長選舉，分別由國民黨的邱奕勝及李曉鐘勝出，李曉鐘對曾涉入改制前議會議長賄選案表示，當時是自行付錢出遊，雖無奈但已是往事。

在議長部分，邱奕勝獲得39票勝過民進黨呂林小鳳24票當選議長；副議長部分，李曉鐘獲得38票，勝過民進黨彭俊豪24票、無黨李家興1票當選副議長。

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李曉鐘曾涉入改制前桃園縣議會議長賄選案，因接受招待出國，遭判刑一年、緩刑3年定讞。對於這段往事，李曉鐘告訴中央社記者，那是近30年的往事了，在當時的時空背景下，這種情形誰也不知道，遭到判刑他也覺得很錯愕。

李曉鐘說，旅行社業者當時也到法院出庭證明，他在還未出國前就已透過開票方式將親友旅費付清，他也認為相關旅費自己負擔是應該的，只是法院並不認定相關證明，「我也很無奈，我也沒辦法」，而且已是近30年前那麼久的事了，他不想再提，也會做好副議長的工作。（編輯：張銘坤）1111225

#李曉鐘
#邱奕勝
#民進黨
邱奕勝
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