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遭質疑裁員要塞謝家軍 基市府：依往年公告汰除

2022/12/27 18:53
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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市議員張之豪質疑基隆市長謝國樑上任就要大裁員，急把謝家軍塞進市府。市府表示，每年都有年終檢討，今年也依循108年至去年往例，提出15%汰除比例公告，並依照實際情況斟酌汰除比例。

張之豪今天在臉書（Facebook）指出，謝國樑剛上任就發公文，要求「各局處提出汰除15%檢討名單」就是要大裁員，沒有客觀評量標準，就只有一句「汰除15%」，就算是要裁員塑身的企業，要人走路，也會勉強掰出一個理由。

張之豪說，正因為社會變化速度非常快，政府組織改造跟不上，因此保留一定約聘人員比例，就是要讓社會上的人才，能適時補上政府的不足。謝國樑的做法，完全不是如此，謝國樑要的是「不管你單位裡，每個人工作表現如何，反正我要砍15%的人，你自己看著辦」。

張之豪指出，「不分青紅皂白亂砍人」裁員下，真正受害的是許多盡忠職守約聘人員，也許什麼錯都沒犯，卻因新市長急著要把麾下一堆謝家軍塞進市府，才下了 「15%裁員令」。現在可能就要透過要求市府裁員清空，要逐一塞進市府。

對此，基隆市政府發言人余治明透過新聞稿表示，公部門的運作與管理要具有彈性與效能，因此約聘僱及臨時人員的汰換機制相當重要。

余治明說，汰換新血仿企業的執行效率與經營模式，建立競爭性機制，既提高行政效率，也能導入新血，讓更多具創新思維人才加入市府團隊為民服務，因此每年年終檢討，並訂有汰除比例，且已行之有年。

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基隆市政府人事處指出，約聘僱及臨時人員每年均依規定辦理，考核約聘僱及臨時人員當年度任職期間服務成績，並訂有檢討汰除比例，但沒有強制執行，從民國108年到去年都是15%，今年目前規定的比例，也循往例訂定15%。

人事處表示，考核等次及結果，甲等續僱，並維持現有薪給；乙等續僱，並予以輔導，維持現有薪給；丙等採輔導改善，連續2年考列丙等者，不予續僱；丁等不予續僱。（編輯：戴光育）1111227

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