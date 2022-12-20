謝國樑指約聘僱全留任 基隆市府：經檢討有汰除

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市長當選人謝國樑今天指出，公部門中約聘僱與臨時人力明年全部留任是鄉愿且不適宜作法，難道真的全部都沒有改善必要與空間。基隆市府表示，有部分人員經檢討後並未續聘。

謝國樑在臉書（Facebook）指出，目前基隆市府秘書長人選已確定，需待行政簽調公文作業完成後公布；25日就任後，也會先進行基隆市府文化局、觀光及城市行銷處首長的任命。

謝國樑說，至於其他人事的變動，日前向人事處徵詢，僅確認8名政務官與基隆市長林右昌同進退，地政處長蘇昱彰將於明年1月16日屆齡退休，其餘人事皆尚未確認，在年節前夕，基於尊重市府人員的就職權利，暫不評論。

他表示，在了解市政及市府人力狀況的過程中，一直在思考，如何讓公部門的運作與管理能夠更具有彈性與效能，台灣社會歷經多次民主輪替，民眾對於公務部門的執行效率與期待越來越高，且在科技進步與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改變生活型態後，政府本來就應該調整，優化及改進執行效能。

謝國樑舉例，現在公部門中約聘僱與臨時人力明年全部留任不動，就是鄉愿且不適宜的作法，難道真的全部都沒有改善必要與空間，基隆市民一定不認同。

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他指出，是不是應該有所檢討，汰換新血，仿企業的執行效率與經營模式，才能增加彈性與活力，在組織中建立競爭性機制，既提高行政效率，也能導入新血，讓更多具有創新思維的人才服務社會，是不是更符合民眾的期待。

對此，基隆市政府發言人游本明表示，謝國樑可能有所誤解，約聘僱與臨時人員每年都會檢討不適任人員，今年同樣依往例與規定辦理，有部分人員檢討後並未續聘，並沒有全部留任。（編輯：戴光育）1111220