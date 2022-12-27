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謝國樑：基隆升格為直轄市刻不容緩

2022/12/27 13:56
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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市長謝國樑今天在市務會議後記者會表示，基隆市升格為直轄市是刻不容緩，市府會從「合併升格」和其他選項思考，這不只是他的政見，也是他的心願。

謝國樑上任後第1次主持市務會議，會後舉行記者會表示，基隆長久以來在北北基桃千萬人口中，是唯一的非直轄市，各項待遇或基隆市民權益都受到損害，前基隆市長林右昌任內曾提出整併升格規劃，對於基隆市未來的發展，升格為直轄市是刻不容緩，如此才有真正的幫助。

謝國樑指出，今天的市務會議中，他請市府民政處長張淵翔對基隆成為直轄市，開始成立專案小組規劃逐步推動，同時請市府工務處長陳耀川，擔任和新北市合作窗口協助，盼讓基隆市民享有北北桃直轄市民的待遇。

謝國樑表示，就他的理解，升格為直轄市有幾種方式，過往有台北縣「單獨升格」成為新北市，或是台南市和台南縣「合併升格」成新的台南市，另外，應該也有「併入直轄市」選項。

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謝國樑說，基隆市不可能單獨升格，因為人口數明顯不足，他會從「合併升格」和其他選項思考基隆市未來的方向，無論如何，在他任內一定要推動讓基隆市升格成為直轄市，因為現在只要談到經費、捷運、交通建設，甚至月票補貼等問題，基隆市都礙於不是直轄市，發展都受到阻礙。

謝國樑表示，他相信市府有多一點時間準備，成功的機會更大一些，市府會持續朝目標邁進，這不只是他的政見，也是他的心願，「我很想讓基隆市變成直轄市的一部分」。（編輯：李錫璋）1111227

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