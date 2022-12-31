高虹安訪勞工處 盼更多青年參與市政機會

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（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）新竹市政府今天表示，新竹市長高虹安昨天至勞工處聆聽業務工作報告，了解青年事務委員會運作模式，高虹安盼讓青年有更多參與市政的機會。

新竹市政府今天發新聞稿表示，勞工處長黃錦源昨天向高虹安進行簡報時，提到市府成立青年事務委員會的服務項目，包括提供青年公共參與，也包含職涯發展、就業促進及創新人才培育等服務；另外針對海外及高薪打工陷阱宣導，今年共查察不實廣告1124件。

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黃錦源表示，針對青年發展相關事務，市府除開辦勞工學苑、青年自造者聚落培育、創新暨青年設計思考營等，明年將新增青年創新職涯嘉年華實施計畫、新竹市新世代青年創新論壇實施計畫、青年創新直播課程實施計畫、青創基地觀摩體驗研習計畫等4項。

高虹安於稿中表示，考量新竹市是年輕城市，為提升各界青年人士參與公共事務，未來將設法增加業務單位員額，也關心目前青委會編制與運作模式，計畫擴編委員會規模，並舉辦跨縣市青委交流或跨局處合作，讓更多青年有參與公共事務的機會。（編輯：李錫璋）1111231