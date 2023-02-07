「我金山我驕傲」健跑10日起3階段報名 3/18登場

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（中央社記者王鴻國新北7日電）為2023年萬金石馬拉松活動暖身的「2023我金山我驕傲－金山區健走路跑」將於10日起分3階段開放報名，健跑活動訂在萬金石馬拉松前1天的3月18日下午4時舉辦。

金山區公所今天發布新聞稿指出，2023年萬金石馬拉松將在3月19日於萬里開跑，為幫馬拉松活動暖身，區公所自2021年起舉辦短距離3.8公里、非競速型的健走路跑活動並定名為「我金山我驕傲－金山區健走路跑」，今年健跑活動訂在萬金石馬拉松前1天的3月18日下午4時舉辦。

金山區長劉昌松表示，完成報名即可免費參加金山健走路跑活動，全程跑完還可獲得完賽禮，歡迎大家到金山，以不同角度看見金山的美，同時也促進在地觀光。

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「2023我金山我驕傲健走路跑」活動，區公所指出，分3階段報名，第1階段為回饋在地及鄰近地區，開放設籍金山、萬里、石門民眾持身分證件於10日下午1時30分到5時及2月11日上午9時30分到12時到金山區公所臨櫃報名，每天限額200人。

區公所表示，第2階段開放全民線上報名，第3階段則提供萬金石馬拉松選手於3月18日健跑當天下午2時持10K或42K號碼布，到金山青年活動中心現場報名參與，歡迎有興趣參加的大小朋友一起來。（編輯：戴光育）1120207