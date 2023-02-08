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基市發言人發文煩死了時事哏惹議 謝國樑道歉

2023/2/8 15:40（2/8 16:52 更新）
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基隆市政府發言人余治明在臉書粉絲專頁仿效時事哏，發文提到「煩死了，好想出國」引發議論，基隆市長謝國樑（圖）8日出席在市府舉辦的里鄰長參訪座談會，受訪時鞠躬道歉，並表示未來在發言的管控，一定會更謹慎、小心。中央社記者王朝鈺攝 112年2月8日
基隆市政府發言人余治明在臉書粉絲專頁仿效時事哏，發文提到「煩死了，好想出國」引發議論，基隆市長謝國樑（圖）8日出席在市府舉辦的里鄰長參訪座談會，受訪時鞠躬道歉，並表示未來在發言的管控，一定會更謹慎、小心。中央社記者王朝鈺攝 112年2月8日
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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆市政府發言人余治明昨天在臉書（Facebook）粉絲專頁仿效時事哏，發文提到「煩死了，好想出國」引發議論，基隆市長謝國樑今天下午鞠躬道歉，表示未來在發言管控一定會更謹慎。

甲上娛樂昨天在臉書粉絲專頁發文，提到「煩死了，好想離職」，吸引許多網友按讚留言，甲上娛樂並在下方留言揭曉答案，原來是為電影「不離職冒險王」宣傳，余治明昨天也在粉專仿效時事哏，發文「煩死了，好想出國」引起議論。

基隆市議員張之豪在臉書粉專上傳截圖，表示發言人的本質就是幫老闆當人肉盾牌，若讓自己跟著這一波也被炎上，就成功了。謝國樑市府出的包，謝國樑擔，所有其他人，都不重要。

謝國樑今天下午出席在市府舉辦的里鄰長參訪座談會，接受媒體聯訪時先是鞠躬「這點真的很不好意思，對不起」，隨後表示，余治明年紀較輕，有在玩時事哏，但余治明沒有意識到身分是市府發言人。

謝國樑說，經內部討論後，余治明既然是市府發言人，要玩時事哏必須拿捏一定的分際，余治明雖然比較年輕，但畢竟現在是市府發言人，他代替余治明和市府向大家致歉，未來在發言的管控，一定會更謹慎、小心，對不起。

余治明在臉書表示，經過議員與許多粉專網民的批評指教，認為他以基隆市府發言人的名義來玩時事哏不妥，事後他再三思索，也認為不恰當，並第一時間將貼文撤下，誠懇說聲抱歉。

余治明說，身為市府發言人，日後一定會更加謹慎，注意對外發布的貼文內容與發言，也非常感謝大家的關心。（編輯：張銘坤）1120208

#余治明
#謝國樑
#張之豪
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