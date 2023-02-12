基隆66校消毒完畢 迎接2/13開學日
2023/2/12 18:38（2/12 20:11 更新）
高中以下各級學校13日將開學，基隆市政府教育處在環保局協助下，已於66所公私立學校及市立幼兒園共74處公共空間消毒完畢。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月12日
（中央社記者王朝鈺基隆12日電）高中以下各級學校明天開學，基隆市政府教育處今天指出，已於66所公私立學校及市立幼兒園共74處公共空間消毒完畢，並由各校針對教室等區域加強消毒，強化校園公共衛生。
基隆市教育處長劉美蘭透過新聞稿表示，市府面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情絕不鬆懈，學校、教育處及環保局攜手加強開學前防疫消毒工作，同時叮嚀學校務必配合中央防疫措施辦理，持續運作校內防疫專責小組，以利因應疫情變化，隨時啟動防疫應變。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
另外，教育處指出，經各校盤點後，相關防疫物資數量充足無虞，市府在春節假期前，加發放公私立高中以下各級學校教職員生及幼兒園教職員每人2劑快篩試劑，以利師生自我健康監測，降低開學防疫破口產生機率。
基隆市長謝國樑表示，基隆市校園重視落實各項防疫工作，市府會與學校持續關注中央公布的疫情狀況，滾動調整防疫政策，建立安全、健康的學習環境，共同守護校園師生健康。（編輯：戴光育）1120212
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。