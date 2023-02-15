情人節驚見插99張百元鈔花束躺路邊 男低調認領

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2月14日是西洋情人節，不過有民眾在新北市林口區林口國小旁路邊撿到一束以金莎巧克力和99張百鈔組合而成的花束。一名20多歲男子15日上午7時趕到林口派出所領取，低調離開。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年2月15日

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（中央社記者高華謙新北15日電）昨天是情人節，不過有民眾在新北市林口區林口國小旁路邊撿到一束以98顆金莎巧克力和99張百鈔組合而成的花束。一名20多歲男子今天上午7時趕到警局領取，低調離開。

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有民眾昨天晚間8時許拿著包裝別致的花束到新北市政府警察局林口分局林口派出所報案，員警仔細一看，這朵花束是以98顆金莎和99張新台幣100元紙鈔組合而成，研判原本應有99顆，1顆可能掉在路上，花束上還搭配Hello Kitty玩偶與粉色蝴蝶結。

今天上午7時許，一名男子到派出所詢問是否有撿到金莎花束，警員經比對資料後確認他就是遺失者，這名男子領取後低調離開，不願多談。（編輯：李錫璋）1120215