基隆國道客運9026線 上午機動加開、末班擬延後

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆通勤族近日抱怨，尖峰時段搭國道客運9026路線常大排長龍，經開會討論後，業者上午尖峰時段將機動加開班次，並申請9026A晚間返回基隆末班車延後，以符合市民需求。

原由首都及大都會客運聯營的9026路線，因長期虧損等因素決定停駛，協調期間歷經改道、減班等討論，今年1月20日起改由福和及皇家客運接手，並區分9026和9026A路線。

9026路線經國道下汐止，汐止並新增4站但不進南港轉運站，只到南港展覽館，而9026A路線經國道，但不下汐止到南港轉運站，平日尖峰上午6時至上午7時59分有18班次，下午5時至晚間7時59分則有22班次。

不過，立法委員蔡適應服務處主任林明智今天透過新聞稿表示，近期接到許多投訴，台北端從下午5時至晚間8時，在南港展覽館站大排長龍，排了4圈還排到人行道外，返程發車端就坐滿了，也沒留座位給汐止站點乘客，還有必要繞行汐止嗎。

林明智指出，從基隆市安樂區發車往台北的班次，沒有為上國道前行駛的各站點預留座位，許多乘客眼睜睜看著客運上國道卻無法上車。

對此，基隆市政府發布新聞稿指出，上午邀集台北市區監理所及業者研議改善措施，業者於會中承諾，針對上午尖峰時段上不了車問題，將依現場排隊情形機動增開班車，以紓解排隊人潮。

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業者另將申請9026A路線下午尖峰時段末班車延後1小時至晚間9時，以符合市民希望在南港轉運站搭車的需求，待北市區監理所核定後，最快於3月上旬可開始執行。

此外，市府交通處長王圳宏向中央社記者表示，9026路線往台北方向固定班次，業者原本就會預留給其他站點乘客座位，若短時間湧入搭車人潮也會機動加開班次。至於往基隆方向，尖峰時段也會管控總量，預留給其他站點乘客座位。（編輯：李錫璋）1120215