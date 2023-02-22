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重視代理教師勞動權益 台東縣府：8月推完整聘期

2023/2/22 15:06（2/22 15:41 更新）
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台東縣議員簡維國22日表示，近來各縣市陸續給予代理教師全年薪，要求縣府重視代理教師勞動權益給予全年薪資，不排除透過凍結預算方式督促縣府。中央社記者盧太城台東攝 112年2月22日
台東縣議員簡維國22日表示，近來各縣市陸續給予代理教師全年薪，要求縣府重視代理教師勞動權益給予全年薪資，不排除透過凍結預算方式督促縣府。中央社記者盧太城台東攝 112年2月22日
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（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東縣議員簡維國要求縣府重視代理教師勞動權益給予全年薪，台東縣政府回應，將從今年8月推動代理教師完整聘期，衍生人事經費每年約新台幣3000多萬元，盼中央給予補助。

民進黨台東縣黨部主委、台東縣議員簡維國今天發布新聞稿表示，近來各縣市陸續給予代理教師全年薪，但台東縣以財政為藉口，教育處尚未承諾給代理教師全年薪資，令人遺憾。

簡維國表示，國教署依照「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」及「教育部國民及學前教育署補助國民中小學提高教育人力實施要點」辦理代理教師，且立法院教育及文化委員會通過預算修正案，明定從112學年度起，各縣市政府應全數給付全年薪資，不得再另設其他條件。

簡維國呼籲縣府儘速補足預算缺口，勿以財政為由藐視法案並且踐踏代理教師工作權益與學生受教權，他不排除透過凍結預算方式督促縣府。

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台東縣政府教育處透過新聞稿表示，教育部為推動代理教師完整聘期全國一致性事宜，透過法令修法讓這案具有法源基礎，於2月20日邀集各地方政府召開會議，針對「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」研商。

縣府為鼓勵優秀師資留在縣內，專注教學工作，對於給予代理教師完整聘期表達支持，代理教師完整聘期於今年8月推行。衍生人事經費每年約3000多萬元，期盼中央給予地方政府補助。（編輯：郭諭儒）1120222

#簡維國
#台東縣
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