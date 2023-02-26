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台南永康公園改善工程 疑挖到4000年前網寮遺址文物

2023/2/26 09:46（2/26 10:28 更新）
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台南市政府執行永康公園兒童遊戲場改善工程時，在工區挖到疑似4000年前網寮遺址物件。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月26日
台南市政府執行永康公園兒童遊戲場改善工程時，在工區挖到疑似4000年前網寮遺址物件。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月26日
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市政府執行永康公園兒童遊戲場改善工程時，因在工區挖到疑似4000年前網寮遺址物件，規劃採遺址試掘與遊具改善工程並行，未來並將設立說明牌，讓民眾了解早年歷史。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，台南市長黃偉哲上任後積極催生公園特色遊戲場與改善遊具，工務局考量永康公園原有兒童遊戲場為一貫式的「罐頭遊具」，不符合家長需求，因此規劃改善工程，內容包含遊具設施更新、景觀步道規劃、體健設施移設等。

台南市工務局指出，改善工程於民國111年3月進場施作，9月7日在工區發現疑似4000年前網寮遺址物件，當時工程進度約達60%，依文化資產保存法規定辦理停工，並配合專家學者所提意見，於12月29日完成變更設計及議價程序，增撥新台幣230萬元辦理工區試掘及施工監看等業務。

工務局指出，目前已提送試掘計畫書及施工監看計畫書至文資處進行審查，核可後考古單位可進場辦理工區試掘作業。

工務局指出，因試掘區域位於遊戲場草皮一帶，不影響遊具設施建置，遊戲場改善工程將與試掘探究遺址史物作業同時進行，並將在監看下復工繼續施作，未來規劃配合試掘採樣成果，與地方文史工作者合作設立說明牌述史溯源，讓遊園民眾了解遺址歷史故事。

工務局指出，停工期間為顧及民眾休閒運動的安全，由施工廠商於工區圍籬旁增設瀝青鋪面臨時便道，連接園區步道系統，供民眾散步使用。（編輯：張雅淨）1120226

#台南市政府工務局
#永康公園
#黃偉哲
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