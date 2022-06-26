台南水道博物館文史調查 老煙囪日製耐火磚重現

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南山上花園水道博物館配合台南水道啟用百年紀念展開文史調查，繼發現日治時期廁所使用的陶瓷便器後，近日又獲贈早年火力發電機煙囪使用的日本製耐火磚，有助文物溯源。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，迎接台南水道啟用100年，文化局爬梳百年歷史，山上區居民吳朝全得知館方正在進行文史調查，特地把4塊耐火磚帶到園區交給館方人員，其中2塊完整的耐火磚上還有「三石耐火煉瓦株式會社」及「Tobata」字樣，相當難得。

台南市政府文化局長葉澤山表示，台南水道於1922年完工啟用，以獨步全台的「二抽三送」系統，將取自曾文溪的原水淨化處理後，送到20公里外的台南市區提供民生使用，而當年電力尚未普及，要仰賴園區火力發電機提供，並設有一座高達36.3公尺的煙囪排煙，成為顯著地標。

葉澤山表示，經館方訪談附近耆老得知，二戰期間，為避免遭到盟軍飛機轟炸，工作人員每遇空襲警報就會在煙囪插上樹枝偽裝，1982年台南水道停止運作後，台灣自來水公司考量安全因素將煙囪拆除，目前僅剩圓形煙囪基座。

吳朝全向館方人員表示，因父親是當年水道技術人員，他也跟著目睹大煙囪拆除過程，當時現場遺留不少防火磚，準備清運丟棄，他覺得有紀念性，於是撿拾了幾塊帶回家保存，這次就趁機交給館方。

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台南市建材銀行專員侯成育指出，台灣在日治時期引進西方工業技術，火力發電機組須使用到導熱性較差的耐火磚，在台灣沒有生產情況下，為應對建設需要，便由日本導入，而「三石耐火煉瓦株式會社」及「Tobata」都是當時知名的耐火磚品牌。

館方指出，煙囪調查研究是此次台南水道啟用百年紀念重要項目，隨著越來越多的文物出現，將更有利於歷史背景研究。（編輯：黃世雅）1110626