嘉義林管處山區部落播放紀錄片 保育台灣黑熊

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嘉義林管處2月在阿里山區部落播放紀錄片「一隻臺灣黑熊之死」，宣導保育台灣黑熊，盼引領大家省思人熊關係如何理性共存。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月2日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）嘉義林管處近日在阿里山區部落播放「一隻台灣黑熊之死」紀錄片，宣導保育台灣黑熊，告知民眾誤傷黑熊，只要通報相關單位，就不會有罰責，千萬不要殺掉牠。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，2月在嘉義市辦2場「一隻台灣黑熊之死711/568的人間記事」紀錄片特映會，邀請參與東卯山黑熊野放追蹤的美國維吉尼亞理工學院野生動物學博士姜博仁、紀錄片導演顏妏如、張元昱映後座談，分享黑熊救傷、野放過程，省思人熊關係如何理性共存。

嘉義林管處強調，這部影片也在阿里山鄉達邦、特富野、里佳、新美、茶山部落巡迴播映，宣導阿里山鄉已經列入「台灣黑熊生態服務給付計畫」，如果居民誤傷黑熊，只要通報林管處等單位，都不會受到處罰，避免紀錄片中的黑熊被獵殺慘事發生。

嘉義林管處表示，「台灣黑熊生態服務給付計畫」提供自主通報和巡護監測兩種給付項目，山村居民如在個人農事場域內發現黑熊入侵情形，完成通報並經勘查確認為黑熊活動或危害，可領取自主通報獎勵金新台幣3000元，如配合於通報場域架設自動相機監測，加發5000元獎勵金。

另外，林管處亦輔導山村部落加入黑熊棲地巡護行列，阿里山鄉今年已有6個社區部落申請成立自主巡守隊，於黑熊潛在棲地進行環境維護、非法獵具巡查及通報，協助推動黑熊保育宣導等工作，巡守隊每年最高可領6萬元巡護監測給付，共同建構黑熊友善家園。（編輯：謝雅竹）1120302