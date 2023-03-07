防火巷闢建洩個資惹議 民眾遭建商告反控縣府

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台東市仁昌街一處防火巷工程引來住戶與建商互告，由於縣府建設處提供住戶名冊，居民10多人7日向台東地檢署告發建設處「洩露個資」，也在縣議會門口拉白布條抗議。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月7日

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（中央社記者李先鳳台東縣7日電）台東市仁昌街l條防火巷工程，由於縣府建設處提供住戶名冊，導致民眾遭建商提告。居民10多人今天向台東地檢署告發建設處「洩漏個資」；全案目前也由政風單位啟動調查。

位於仁昌這這條既有通道兼防火巷，建商申請合併蓋大樓，由於將使附近通行受阻，在住戶發起連署抗議，台東縣政府因而緩發建照。但疑將抗議連署人個資外洩，之後建商據以對居民一一提告妨害名譽。

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上午10多名居民在縣議員陳宏宗、林參天陪同下，在縣議會門口拉白布條，抗議縣府「任意洩漏百姓個資，意圖為何？」

今天議場內議程審查建設處預算，林參天質詢建設處「是否洩漏住戶名單？」處長蔡勝雄答詢表示，住戶名冊部分的確是內部人員作業時提供，全案已移送政風單位處理。蔡勝雄強調縣府會站在人民立場秉公處理，並以地方居民權益為優先，建案至今未核發建築執照。（編輯：孫承武）1120307