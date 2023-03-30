漁船遭外籍貨輪擦撞 澎湖海巡戒護平安返馬公

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台籍漁船「洽億」在澎湖七美西南53浬遭外籍SC XIAMEN貨輪擦撞受損，艦隊分署澎湖海巡隊出動艦艇前往戒護返回馬公港，人船平安。（澎湖海巡隊提供）中央社 112年3月30日

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（中央社澎湖縣30日電）台籍漁船「洽億」在澎湖七美西南53浬遭外籍SC XIAMEN貨輪擦撞受損，艦隊分署澎湖海巡隊出動艦艇，前往戒護返回馬公港，人船平安，擦撞貨輪停泊麥寮接受後續調查。

艦隊分署澎湖海巡隊發布新聞稿指出，昨天上午接獲第13巡防區轉民眾118報案，台籍漁船「洽億」在澎湖七美西南53浬遭外籍SC XIAMEN貨輪擦撞受損，造成左舷受損，船體進水情形，尚有動力，以幫浦抽水，船上台籍船長外，還有2名菲籍和4名印尼籍等外籍船員，目前均安，派遣屏東艦前往查處。

屏東艦在今天近零時在七美西南35浬與「洽億」船會合，進行伴航戒護至馬公虎井西2.5浬處，交由10087巡防艇戒護至馬公第三漁港。

屏東艦也在今天清晨接獲接獲SC XIAMEN貨輪VHF呼叫表示，約在29日20時25分與「洽億」船發生碰撞，因無法以無線電聯繫，請屏東艦代為轉達此輪在今天上午9時停泊於麥寮錨地，接受後續調查事宜。（編輯：陳仁華）1120330